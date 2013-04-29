Нужно 3 отзыва на тему инфопродукта

Задача: Нужно посмотреть инфопродукт (ссылка на продажную страницу www.plus3hours.ru/dvd ) и написать отзыв не менее 1500 символов.

Требования к исполнителю: не младше 25 лет), фотогеничен, наличие фотографии

Требования к контенту и уникальности: 95%

Порядок работы:

1. пишете мне, что беретесь и цену работы. если цена ОК, то

2. я скидываю ссылку на инфопродукт

3. скачиваете, смотрите (1ч.21м)

4. пишете отзыв и отправляете мне его + ссылку на свое фото + указываете ФИО и должность (если есть).

5. смотрю отзыв и если норм. - оплачиваю.