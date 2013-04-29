Ищу человека ,который сможет ежедневно рассылать по 50 однотипных сообщений в социальной сети ( не вк не од ) по людям в поиске по определенным запросам и добавлять их в контакты профиля . ...
Требуется исполнитель с хорошим юмором
Требуется человек с хорошим чувством юмора, для составления очень смешных "слоганов" (или комментариев?) к анимациям. В виде этого самого слогана - какое-то описание ситуации из жизни, происходящее в анимации.
Думаю, будет понятно какая задача: http://troll-face.ru/static/a/8/e9/hvatit-B45hHD.gif
Так же, типа такого: http://developerslife.ru/
Пишите, кому интересно! Об оплате договоримся.
Заявки фрилансеров
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