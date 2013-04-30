Нужно составить тексты для агентства недвижимости.

Нужно составить тексты услуг для агенства недвижимости. Вот список услуг:

Составление договора купли-продажи, Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, Постановка участка на государственный кадастровый учет, Получение свидетельства на право собственности, Продажа недвижимости в Одинцово и Одинцовском районе, Юридическая проверка объекта, Оформление наследства, Оформление перепланировки квартиры, Оформление разрешения на строительство дома.

Для каждого текста я напишу ключевые слова, которые нужно будит употребить в тексте.

Также нужно перелинковать статьи между собой.

Уникальность текста от 80%.

Кто и за сколько возьмется? Если все устроит, нужно будит составить тексты еще для 3 сайтов.