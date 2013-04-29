Общение на форумах

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Завершен9 заявок287 просмотров

Здравствуйте!

Нужны исполнители для оплачиваемого общения на форумах. Желательно разбирающиеся (или готовые разобраться) в тематиках: бизнес, форекс, авто, строительство и ремонт, медицина.

Требования:

-внимательность

-грамотность

-усидчивость

Если Вы ещё и на форумах любите посидеть - это плюс :)

12 лет назад
tracer84
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sult
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Хороший и пунктуальный исполнитель. Пишет качественно, интересно, постоянно в сети, поэтому быстро принимает корректировки в заданиях. Сотрудничеством доволен.
Очень доволен сотрудничеством! Эмоциональный, но терпеливый заказчик, который готов дать возможность исправить сделанную по невнимательности ошибку. Оплата работы тоже вовремя.

Заявки фрилансеров

sult
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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