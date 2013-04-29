Требуются рерайтеры

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Ищу рерайтера для долгосрочного сотрудничества. Тематика: мода/стиль, уход за собой.

Требования: легкий стиль, высокий уровень грамотности (русский язык), возможность писать от 5 тыс. збп. в день, опыт работы по данной теме будет плюсом. Требования к уникальности: от 95 %. Иногда будут присутствовать ключи.

Оплата в зависимости от Вашего желания работать.

В ответах прикрепляйте свои примеры статей по данной или похожей тематике (если есть ссылки на сайты – приветствуется). Если нет опыта – необходимо будет выполнить бесплатное тестовое задание объемом до 1 тыс. знаков без пробелов. Тема: "Стрелки на глазах карандашом".

Возможно выберу нескольких кандидатов.

Сразу после отбора начинаем сотрудничество.