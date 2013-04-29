Требуются рерайтеры

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Завершен40 заявок693 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Ищу рерайтера для долгосрочного сотрудничества. Тематика: мода/стиль, уход за собой.

Требования: легкий стиль, высокий уровень грамотности (русский язык), возможность писать от 5 тыс. збп. в день, опыт работы по данной теме будет плюсом. Требования к уникальности: от 95 %. Иногда будут присутствовать ключи.

Оплата в зависимости от Вашего желания работать.

В ответах прикрепляйте свои примеры статей по данной или похожей тематике (если есть ссылки на сайты – приветствуется). Если нет опыта – необходимо будет выполнить бесплатное тестовое задание объемом до 1 тыс. знаков без пробелов. Тема: "Стрелки на глазах карандашом".

Возможно выберу нескольких кандидатов.

Сразу после отбора начинаем сотрудничество.

12 лет назад
mikemw
Михаил 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

ksenavoin
Оксана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Оксана зарекомендовала себя как ответственный исполнитель. Статьи всегда тщательно вычитаны. Они выгодно отличаются высоким уровнем уникальности, грамотностью и низким уровнем тошноты. Выполненные задания присылает в срок. Вежлива, нацелена на взаимовыгодное сотрудничество. Побольше бы таких исполнителей! Рекомендую. Этот человек не подведет.
Мне очень понравилось работать с Михаилом - задания и условия работы четкие и понятные, не требующие никаких дополнительных вопросов. Об оплате совершенно не переживала - деньги за выполненную работу поступали сразу после проверки. С такими людьми очень приятно иметь дело. Спасибо!
Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Работу выполняет в срок, замечания учитывает.
Михаил - отличный заказчик, рекомендую! Всегда дает четкие и понятные задания, оплата осуществляется сразу же после проверок. Всем рекомендую сотрудничать!

Заявки фрилансеров

ksenavoin
Оксана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
Allinchik
Алина 
32 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад

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