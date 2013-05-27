Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
Оксана зарекомендовала себя как ответственный исполнитель. Статьи всегда тщательно вычитаны. Они выгодно отличаются высоким уровнем уникальности, грамотностью и низким уровнем тошноты. Выполненные задания присылает в срок. Вежлива, нацелена на взаимовыгодное сотрудничество. Побольше бы таких исполнителей! Рекомендую. Этот человек не подведет.
Ответный отзыв
Мне очень понравилось работать с Михаилом - задания и условия работы четкие и понятные, не требующие никаких дополнительных вопросов. Об оплате совершенно не переживала - деньги за выполненную работу поступали сразу после проверки. С такими людьми очень приятно иметь дело. Спасибо!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#923
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#1601
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3152