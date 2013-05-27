Мне очень понравилось работать с Михаилом - задания и условия работы четкие и понятные, не требующие никаких дополнительных вопросов. Об оплате совершенно не переживала - деньги за выполненную работу поступали сразу после проверки. С такими людьми очень приятно иметь дело. Спасибо!