В основном занимаюсь качественным рерайтом и написанием отзывов

Доброго времени суток, Посетитель моей страницы.

Здесь Вы сможете узнать примерные цены в случае обращения ко мне напрямую.

Рерайт - от 30 рублей за тысячу знаков без пробелов

Копирайт - от 60 рублей за тысячу знаков без пробелов

Написание отзывов - от 8 рублей за отзыв около 200 знаков без пробелов

В основном я берусь за Проекты с чётким ТехЗаданием средних объемов или Вакансии с небольшой дневной нормой выработки (до 5-ти тысяч знаков). Исключения составляет работа, которую я нахожу сам на просторах ВебЛансера.

С удовольтвием напишу статьи на любые темы. Приоритеты: Диетология и Кулинария, Спорт и Фитнес, Игры (компьтерные или настольные).

Для связи со мной можете использовать приватные сообщения ВебЛансера.