feniks495

Александр feniks495

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
В основном занимаюсь качественным рерайтом и написанием отзывов

Доброго времени суток, Посетитель моей страницы.

Здесь Вы сможете узнать примерные цены в случае обращения ко мне напрямую.

Рерайт - от 30 рублей за тысячу знаков без пробелов

Копирайт - от 60 рублей за тысячу знаков без пробелов

Написание отзывов - от 8 рублей за отзыв около 200 знаков без пробелов

В основном я берусь за Проекты с чётким ТехЗаданием средних объемов или Вакансии с небольшой дневной нормой выработки (до 5-ти тысяч знаков). Исключения составляет работа, которую я нахожу сам на просторах ВебЛансера.

С удовольтвием напишу статьи на любые темы. Приоритеты: Диетология и Кулинария, Спорт и Фитнес, Игры (компьтерные или настольные).

Для связи со мной можете использовать приватные сообщения ВебЛансера.

Отзывы заказчиков

Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Комментарии на сайт
Отлично выполнил работу!
Было приятно работать. Работа оплачена в день сдачи, очень оперативно.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга