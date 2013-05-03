В основном занимаюсь качественным рерайтом и написанием отзывов
Доброго времени суток, Посетитель моей страницы.
Здесь Вы сможете узнать примерные цены в случае обращения ко мне напрямую.
Рерайт - от 30 рублей за тысячу знаков без пробелов
Копирайт - от 60 рублей за тысячу знаков без пробелов
Написание отзывов - от 8 рублей за отзыв около 200 знаков без пробелов
В основном я берусь за Проекты с чётким ТехЗаданием средних объемов или Вакансии с небольшой дневной нормой выработки (до 5-ти тысяч знаков). Исключения составляет работа, которую я нахожу сам на просторах ВебЛансера.
С удовольтвием напишу статьи на любые темы. Приоритеты: Диетология и Кулинария, Спорт и Фитнес, Игры (компьтерные или настольные).
Для связи со мной можете использовать приватные сообщения ВебЛансера.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Отлично выполнил работу!
Ответный отзыв
Было приятно работать. Работа оплачена в день сдачи, очень оперативно.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга