Требуется контент-менеджер на постоянную работу. Нужно будет создавать, редактировать и править группы в 2-4х социальных сетях.

Пример:

Есть группа о теме. И есть 10 способов её обсудить. Для каждого способа нужно создать группу и проконтролировать результаты с целевой аудитории. Начальник будет говорить какую тему обсуждаем и как, а Вам нужно будет соответственно завести группу, создать профили, настроить картинки и написать правила. Потом нужна будет некая отчётность.

Что указать в отчётности - решите вместе с начальником.

Приветствуется опытные пользователи, которые смогут быть всегда на связи в скайпе.

В заявке указывайте желаемую зарплату в месяц и/или желаемую зарплату за оформление одной группы.

Эта же вакансия на http://hh.ru/vacancy/9602698