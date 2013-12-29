Статья-отзыв о слуховом аппарате.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок157 просмотров

Небольшой рассказ пенсионерки о покупке слухового аппарата.

4 000 знаков.

Сайт со слуховым аппаратом прилагается.

11 лет назад
blackice1406
Ильдар 
41 год
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

anna-filato
Анна 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Сделала все очень качественно и быстро! Работой очень доволен. Не смотрите, что на бирже недавно и отзывов еще немного-очень хороший специалист!
Ильдар, спасибо за интересное задание! Поработала в удовольствие. Оплата произведена, всем довольна, рекомендую.

Заявки фрилансеров

anna-filato
Анна 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуются рерайтеры

    $2500

    Добрый день! Для наполнения сайтов требуются ответственные сотрудники. (НОВИЧКОВ ВСЕМУ НАУЧУ) Простые статьи на разнообразные темы информационного характера. График работы свободный – договорной. Если у Вас есть время – стучитесь ко ...

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер.

    Нужен ответственный копирайтер, который в состоянии писать грамотные и уникальные тексты. Оплата 30 рублей за 1 тыс. знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Текст для сайта по теме аренда самолета

    Для главной страницы сайта http://diamond-aero.ru/ нужен текст отталкиваемся от а) основные услуги - аренда самолета б) уровень доверия к компании в) предварительный расчет стоимости полета ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описание видеозаписей на сайт

    Требуется человек который будет писать описания к видеозаписям, на сайт взрослой тематики. Тексты нужны по 250 символов. Указывайте ваши цены за 1 описание и от 100 шт

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Уникальные тексты и тайтлы

    Необходимо составить уникальное описание страниц сайта из предложенных слов (60-90 знаков) и написать уникальные тексты. Тема для тайтлов - мумие, здоровье и т.д. Оплата - 1 дол/1000 знаков. Знаков - очень ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание шаблона для размножения текта

    $50

    Требуется написание шаблона для размножения текста. Юридическая тематика. Длина готовой статьи - 2500 символов без пробелов. На каждое слово или словосочетание в шаблоне необходимо подобрать 4-5 вариантов. Готовые тексты д.б. читабельны. Цена - ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Составление и размещение отзывов

    $50

    Требуется человек (люди) для составления и размещения отзывов об интернет магазине бытовой техники. 1 принятый отзыв (т.е. размещенный отзыв) 1$. Жду ваших заявок.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны рерайтеры

    Нужны рерайтеры 25/1000! Объемами обеспечу. Нужны описанияк товарам интернет-магазина. Тексты не сложные - пишутся очень быстро. Текстов много, поэтому возьму нескольких человек!

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад