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Статья-отзыв о слуховом аппарате.
Небольшой рассказ пенсионерки о покупке слухового аппарата.
4 000 знаков.
Сайт со слуховым аппаратом прилагается.
Выбранный исполнитель
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