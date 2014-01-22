Копирайтер.

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Завершен20 заявок434 просмотра

Нужен ответственный копирайтер, который в состоянии писать грамотные и уникальные тексты. Оплата 30 рублей за 1 тыс. знаков.

11 лет назад
Natka2012
Наталия 
44 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Yanalock
Яна 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Спасибо большое за сотрудничество, вся работа сдается в установленные сроки, статьи уникальные и грамотные. Рекомендую как ответственного и опытного исполнителя.
Спасибо огромное за работу. толковые ТЗ, мгновенная оплата. все на высоте. очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!

Заявки фрилансеров

Yanalock
Яна 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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