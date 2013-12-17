Добрый день! Для нового сайта требуется рерайт на тему инжиниринг, электро и теплоснабжение. Для сайта mkm1.ru необходимые новые тексты для существующих разделов и рерайт некоторых статей по другим новым темам. ...
Тексты для сайтов
Здравствуйте!
Нужны копирайтеры!
Строительная тематика
1000 символов без пробелов - 30 руб.
Пишите для полной информации.
Заявки фрилансеров
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