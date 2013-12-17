Рерайт и копирайт для двух сайтов

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Закрыт23 заявки338 просмотров

Добрый день!

Для нового сайта требуется рерайт на тему инжиниринг, электро и теплоснабжение.

Для сайта mkm1.ru необходимые новые тексты для существующих разделов и рерайт некоторых статей по другим новым темам.

Требования: обязательность, грамотные тексты.

Строго без предоплаты. Оплату гарантирую.

Перспективы дальнейшего сотрудничества.

Жду предложений.

Всем спасибо!

11 лет назад
Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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