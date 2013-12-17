Ищу копирайтера/рерайтера

Требуется копирайтер для Написания статей для сайтов агентства по четко составленному ТЗ.

Требуются человечные тексты, написанные для людей. Требуются как сеошные(мягкая оптимизация, немного ключей, подбираются так, что бы их было не сложно вписывать) так и рекламные продающие тексты. Работы много!

Оплата в зависимости от проекта и типа текста ~ 50-150р. за 1000 знаков.

Нужны авторы, готовые сразу включиться в работу!