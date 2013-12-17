Ищу копирайтера/рерайтера

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  2. Копирайтинг
Завершен48 заявок474 просмотра

Требуется копирайтер для Написания статей для сайтов агентства по четко составленному ТЗ.

Требуются человечные тексты, написанные для людей. Требуются как сеошные(мягкая оптимизация, немного ключей, подбираются так, что бы их было не сложно вписывать) так и рекламные продающие тексты. Работы много!

Оплата в зависимости от проекта и типа текста ~ 50-150р. за 1000 знаков.

Нужны авторы, готовые сразу включиться в работу!

Написание статей
11 лет назад
kosmos17551
Рустам 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Koza-Nostra
Ольга 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Ольга очень ответственный исполнитель. Тексты сданы раньше срока, без правок(такого за год практики практически не случалось), четко по ТЗ. Огромное спасибо =)
Предельно четкое ТЗ, молниеносная оплата и, что не менее важное, Рустам постоянно находится на связи. Рекомендую к сотрудничеству и сама с удовольствием поработаю с ним еще!

Заявки фрилансеров

Koza-Nostra
Ольга 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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