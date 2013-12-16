Разместить информацию на картах гугл и яндекс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки150 просмотров

Требуется разместить информацию о представительствах компании.

Всего 78 городов.

Нужно каждое представительство разместить на картах гугол и яндекс.

Сначала прорабатываем гугол.

Оплачиваем.

Потом переходим в яндекс карту - сделали-оплатили.

Бюджет

500 рублей - гугол

500 рублей - яндекс.

Оплата на Ваше усмотрение.

11 лет назад
Olka1-80
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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