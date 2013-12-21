Написать обзор сайта - имплантация зубов

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Завершен19 заявок318 просмотров

Приветствую вас Уважаемые фрилансеры!

Требуется написать обзор минимум 1500 символов на сайт о "имплантация зубов"

Предлагайте вашу цену и сроки! исполнителя будем выбирать по самой привлекательной цене!

Так же если все устроит, будем переодических давать еще задания.

11 лет назад
WMmagnat
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Eli0909
Илья 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$2
1 день
Илья написал обзор очень быстро и качественно все вышло! Огромное спасибо. буду работать постоянно с Ильёй.
Отличный заказчик, очень приятно работать с толковыми людьми.

Заявки фрилансеров

Eli0909
Илья 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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