1) Написание и размещение статьи под ключ, соблюдая все правила системы под имененм нейтрального опытного участника Вики– от 200 до 500 баксов 2) Сопровождение статьи, включающее правки (редактирование, акцептация, откат чужих правок), ...
Требуется копирайтер со знанием компьютерной темы.
Требуется копирайтер для написания текстов (статьи + новости) сайта компьютерной тематики.
Сайт: http://www.itcon-s.com
Оплата 75 руб. за 1 тыс. символов, вебмани.
Объем каждого текста около 2 тыс. символов.
В месяц нужно 4 текста + 4 новости (200-350 символов).
Оплата по факту проверки.
Тексты нужно писать на основе материала о деятельности компании (описание реальных случаев из практики).
Темы статей необходимо предварительно согласовывать.
Если вы заинтересованы в работе, вам необходимо подробно изучить все тексты на сайте http://www.itcon-s.com. Вы можете предложить список текстов, которые вы бы хотели написать для сайта. Это могут быть тексты, которые уже есть на сайте, и они по вашему мнению требуют обновления, либо, это новые тексты, которых в данный момент на сайте, но считает, что они там нужны и вам будет интересно их написать.
На данном этапе я ожидаю увидеть ваше мнение о данном сайте и краткий план с предложением того, что вы готовы и хотите сделать по обновлению текстов сайта.
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