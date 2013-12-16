Требуется копирайтер со знанием компьютерной темы.

Требуется копирайтер для написания текстов (статьи + новости) сайта компьютерной тематики.

Сайт: http://www.itcon-s.com

Оплата 75 руб. за 1 тыс. символов, вебмани.

Объем каждого текста около 2 тыс. символов.

В месяц нужно 4 текста + 4 новости (200-350 символов).

Оплата по факту проверки.

Тексты нужно писать на основе материала о деятельности компании (описание реальных случаев из практики).

Темы статей необходимо предварительно согласовывать.

Если вы заинтересованы в работе, вам необходимо подробно изучить все тексты на сайте http://www.itcon-s.com. Вы можете предложить список текстов, которые вы бы хотели написать для сайта. Это могут быть тексты, которые уже есть на сайте, и они по вашему мнению требуют обновления, либо, это новые тексты, которых в данный момент на сайте, но считает, что они там нужны и вам будет интересно их написать.

На данном этапе я ожидаю увидеть ваше мнение о данном сайте и краткий план с предложением того, что вы готовы и хотите сделать по обновлению текстов сайта.