Требуется копирайтер со знанием компьютерной темы.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок216 просмотров

Требуется копирайтер для написания текстов (статьи + новости) сайта компьютерной тематики.

Сайт: http://www.itcon-s.com

Оплата 75 руб. за 1 тыс. символов, вебмани.

Объем каждого текста около 2 тыс. символов.

В месяц нужно 4 текста + 4 новости (200-350 символов).

Оплата по факту проверки.

Тексты нужно писать на основе материала о деятельности компании (описание реальных случаев из практики).

Темы статей необходимо предварительно согласовывать.

Если вы заинтересованы в работе, вам необходимо подробно изучить все тексты на сайте http://www.itcon-s.com. Вы можете предложить список текстов, которые вы бы хотели написать для сайта. Это могут быть тексты, которые уже есть на сайте, и они по вашему мнению требуют обновления, либо, это новые тексты, которых в данный момент на сайте, но считает, что они там нужны и вам будет интересно их написать.

На данном этапе я ожидаю увидеть ваше мнение о данном сайте и краткий план с предложением того, что вы готовы и хотите сделать по обновлению текстов сайта.

Написание статей
11 лет назад
Elena_Neira
Елена 
33 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Дмитрий отлично справился с заданием. Прислал первую новость очень быстро, учел все пожелания относительно дальнейших новостей. Планирую еще не раз к нему обратиться со статьями по компьютерной тематике. Рекомендую Дмитрия как превосходного фрилансера.
Только положительные впечатления от работы с Еленой. Грамотно поставила задачу, своевременно проверила работу и оплатила. Продолжаем работать.

Заявки фрилансеров

Cini4kin
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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