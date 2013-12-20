Нужна статья о косметике Kerastase, которую можно купить в интернет-магазине профессиональной косметики MagBeauty.ru. Магазин продаёт именно профессиональную косметику (т.е. всё лучшего качества) Территориально располагается в Москве, но отсылает почтой по всей России. ...
Нужен продающий текст для семинара
Добрый день!
Семинар здесь http://mineevaelena.ru/wppage/seminar/ текст нужно полностью написать заново, опираясь на существующий. Ёмкий и вкусный, на 3,5-4 тыс. знаков без пробелов, не больше.
Напишите вашу цену и сроки.
Обязателен опыт работы, портфолио с продающими текстами.
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