Много текстов на медицинскую тематику

Уважаемые фрилансеры!

Требуется несколько человек для написания оптимизированных текстов по медицинской тематике. Очень хотелось бы, чтобы эта тема была вам хоть как-то близка и вы в ней разбирались. Работы достаточно много, но до нового года хотелось бы ее завершить. Оставляйте ваши предложения, цены и объем работы, который готовы выполнять в день.