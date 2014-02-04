Много текстов на медицинскую тематику

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Завершен49 заявок325 просмотров

Уважаемые фрилансеры!

Требуется несколько человек для написания оптимизированных текстов по медицинской тематике. Очень хотелось бы, чтобы эта тема была вам хоть как-то близка и вы в ней разбирались. Работы достаточно много, но до нового года хотелось бы ее завершить. Оставляйте ваши предложения, цены и объем работы, который готовы выполнять в день.

11 лет назад
Aksheril
Ирина 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$250
10 дней
Екатерина проявила себя как ответственный исполнитель, исполняющий все в срок и согласно требованиям. Кроме того, без нареканий выполняла доработки и вносила правки. Тексты грамотные и хорошие. Рекомендую!
Ирина приятна в общении, всегда четко ставит задание и объясняет все нюансы. При таком подходе к делу работается очень легко. Были задержки по оплате, но Ирина всегда на связи и вежливо объясняет причины. В целом сотрудничеством довольна. Буду рада новым совместным проектам!

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greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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