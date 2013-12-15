Описания для игр - рерайт

Нужны описания для игр на 1500-2000 тыс. знаков каждый текст. Ключи вписывать не обязательно.

Описаний нужно очень много, для начала штук 50, а всего несколько тыс.

Все игры старые и информация про них есть в инете, я даю список названий, вы мне текста.

Цена 25 рублей за 1000 знаков без пробелов. Оплата WM.