Описания для игр - рерайт

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Закрыт19 заявок256 просмотров

Нужны описания для игр на 1500-2000 тыс. знаков каждый текст. Ключи вписывать не обязательно.

Описаний нужно очень много, для начала штук 50, а всего несколько тыс.

Все игры старые и информация про них есть в инете, я даю список названий, вы мне текста.

Цена 25 рублей за 1000 знаков без пробелов. Оплата WM.

11 лет назад
infind
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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