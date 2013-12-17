Написать текст для форума

Добрый день. Мне необходимо сообщение на форум для родителей о рассказе своей услуги к новому году. Доверительный фон с элементами продаж.

Информация о услуге - http://bubibo.com.ua

Если можете сделать сейчас - то был бы очень благодарен Вам)

Цену в заявке)

С уважением. Евгений Варава