Написать текст для форума

Доброго времени! Нужен качественный копирайтинг для наполнения блога и рассылки. Тема — Бизнес в интернет. Если устроит цена и качество, постоянное сотрудничество.
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Добрый день. Мне необходимо сообщение на форум для родителей о рассказе своей услуги к новому году. Доверительный фон с элементами продаж.
Информация о услуге - http://bubibo.com.ua
Если можете сделать сейчас - то был бы очень благодарен Вам)
Цену в заявке)
С уважением. Евгений Варава
Выбранный исполнитель
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