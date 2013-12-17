Написать текст для форума

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Завершен7 заявок209 просмотров

Добрый день. Мне необходимо сообщение на форум для родителей о рассказе своей услуги к новому году. Доверительный фон с элементами продаж.

Информация о услуге - http://bubibo.com.ua

Если можете сделать сейчас - то был бы очень благодарен Вам)

Цену в заявке)

С уважением. Евгений Варава

11 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AndreYasny
Ясный 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов
11 лет назад
$10
1 день
Мне понравилась работа с Андреем. Мы сразу нашли общий язык, человек понимает о чем говорит и что писать. Все таки я не уверен на 100% что у меня хватит времени добавить этот текст на форумы что-бы посчитать результат - но прошу не обижаться. После НГ я напишу статистику переходов и результат контента Вашего в этом отзыве. Рекомендую к сотрудничеству
Очень приятно работать с человеком, который четко понимает, что хочет получить от сотрудничества. Евгений именно из таких людей. Четкое ТЗ, справедливые замечания, быстрая оплата. Мне очень понравилось работать с Евгением. Если сомневаетесь, стоит ли начинать сотрудничество с Евгением, я вас уверяю, стоит!

Заявки фрилансеров

AndreYasny
Ясный 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 отзывов
11 лет назад

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