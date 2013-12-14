Написание статей для женского журнала

Для профильного онлайн-издания требуются журналисты для написания статей исключительно по одной из предложенных тематик на выбор: Маникюр, Макияж, Волосы или Мода - Вам нужно выбрать только одну тематику, которая нравится, в которой разбираетесь и указать ее вместе с примерами работ при подаче заявки. Пустые заявки отклоняются сразу.

Объемы:

В среднем до 3-х статей в день (по будням) - возможно получать заказы большего объема с поэтапной сдачей.

Принципы работы:

1. Название, тематику и направленность статьи формирует редактор.

2. Получаете адреса пары-тройки интересных исходников по теме + тематику по которой и нужно вывести одну статью.

3. Ваши авторские статьи с подписью авторства публикуются в профильном онлайн-издании.

От вас:

1. Портфолио или ссылки на Ваши работы по теме на выбор: Маникюр, Макияж, Волосы или Мода.

2. Умение качественно изложить своими словами проанализированный материал.

3. Своевременная сдача материала.

4. Настрой на постоянное сотрудничество.