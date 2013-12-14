Требуется контент менеджер для интернет магазина.

Контент менеджер занимается:

1. Добавлением товаров на сайт - 7,5 р.за правильно размещенный товар

2. Добавлением товаров в аккаунт пользователя ВК и Группу - 3,5 р. за правильно размещенный товар

3. “Умный постинг” размещение скрытой рекламы на форумах и сообществах в социальных сетях. - 3,5 р. за ссылку на сайт в виде скрытой рекламы

4. Объявления по 2 р. за размещенное объявление, за обновление ранее размещенных объявлений по 1 р.

Магазин intersportmarket.com