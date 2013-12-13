Написание 1100 статей

Необходина написать 1100 статей, 800 символов каждая. Тематика - детские товары. Статьи будут размещенны на категориях+ бренд в интернет магазине. Пример страницы: http://www.baby-full.com.ua/baby_strollers-c-2/cam-cb-1/ .

Пример удачного выполнения: http://www.baby-full.com.ua/strollers-c-20/concord-cb-13/

В статье должны использоваться след. ключ слова:

«[Раздел]+[Бренд] купить»

«[Раздел ед. число]+[Бренд] цена»

«[Раздел]+[Бренд] отзывы»

«[Раздел]+[Бренд на русском языке] купить»

В статье должна быть ссылка на [Раздел]. Необходимо использовать разные тексты ссылок, в разных падежах/числах, "прогулочных колясок", "прогулочной коляски" и т.д.

Просьба указывать сроки выполнения, стоимость за 1 статью в грн, форму оплаты, количество статей в день.