Принимаю на работу начинающих рерайтеров! Обеспечу постоянными большими объемами. Обучу премудростям новой професси . По срокам не давлю. Главное – высокая ответственнось и желание работать.
Тексты на финансовую тематику на украинском языке
Необходим человек на постоянной основе для выполнения следующих работ на украинском языке:
- написание рекламных текстов
- написание/перевод объявлений
- написание SEO текстов
- проверка ключевых слов, помощь в их правильном составлении (грамматически)
Ждем предложений!
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