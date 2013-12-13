Рерайтер новостей

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Закрыт5 заявок394 просмотра

Требуется рерайтер новостей преимущественно "мужских" тематик - строительство, авто, инструменты, деревянные дома, пр. Поэтому предпочтение мужскому полу. Но дамам, знакомым с данными темами, тоже добро пожаловать!

Работа, в основном, по выходным. Объемы до 20 тыс. зн. Но можно брать меньше, если всё не осилите. Уникальность 98-100% по text.ru. Оплата $1/1000. Оплачивается указанное фиксированное число знаков. Очень важна пунктуальность. У кого с этим проблемы, прошу проходить мимо.

Заинтересованных прошу писать на почту с примерами работ и пояснениями, почему я должна выбрать именно Вас.

11 лет назад
lavlik
Мария 
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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