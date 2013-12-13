Требуется рерайтер новостей преимущественно "мужских" тематик - строительство, авто, инструменты, деревянные дома, пр. Поэтому предпочтение мужскому полу. Но дамам, знакомым с данными темами, тоже добро пожаловать!

Работа, в основном, по выходным. Объемы до 20 тыс. зн. Но можно брать меньше, если всё не осилите. Уникальность 98-100% по text.ru. Оплата $1/1000. Оплачивается указанное фиксированное число знаков. Очень важна пунктуальность. У кого с этим проблемы, прошу проходить мимо.

Заинтересованных прошу писать на почту с примерами работ и пояснениями, почему я должна выбрать именно Вас.