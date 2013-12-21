Поздравления с Днём Рождения

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок153 просмотра

Необходимо написать поздравления с днем рождения в стихах

Всего 12 категорий в каждую по 3 стиха (1 на 4 строки и 2 на 8 строк)

В итоге 36 стишков

Список категорий предоставлю исполнителю!

Оплата WebMoney WMR

Жду ваших предложений!

11 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
$55
3 дня
Сотрудничаем не в первый раз. Поздравления уникальные и написаны во время! Будем продолжать и дальше.
Роман отличный заказчик! В очередной раз только положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо за интересный проект. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

Struk
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рерайтеры для большого объёма

    Требуется копирайтер для написания статей на тему ремонта квартир и на автомобильную тематику. Требуется писать по 1 статью и более в день. Статьи в среднем по 5000 символов. Есть больше и есть меньше. ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Расшифровать аудиозапись в текст

    Необходимо быстро, за ближайшие пару часов, расшифровать аудиозапись в текст. Длительность записи около 1,5 часов. В комментариях оставляйте стоимость работы, а также свои контакты.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание технических текстов

    $1000

    Требуются фрилансеры для написания статей технической тематики. Тема — Трубопроводная арматура. Желательно: знание оборудования импортного производства (регулирующие клапаны, запорные клапаны, конденсатоотводчики, шаровые краны, пробковые краны и т.п.) и основы ...

    Написание статей
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • СЕО статья для сайта

    Добрый день! Необходимо написать статью объемом 3000 символов с ключевыми словами: адвокат по трудовым спорам (главная ключевая фраза) трудовые споры увольнение разрешение индивидуальных трудовых споров ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Пакет текстов по медицинской тематике

    Требуется около 100 статей, тематика: лечение за рубежом. Уникальность выше 95% по авдего и etxt. Объем статей от 1500 символов. Срок 1.5 недели. Можно агенство. Указывайте, пожалуйста, цену за ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать книгу по реселлингу на 40-60 страниц.

    $250

    Необходимо написать книгу 40-60 страниц на тему реселлинга. Есть несколько книг и три видеокурса – можно взять за основу, переработать и сделать свой продукт, явно не повторяющий уже существующие продукты. Книга нужна для бесплатной раздачи ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад