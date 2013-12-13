23 статьи про фланцы, резервуары, емкости, силосы

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Закрыт14 заявок169 просмотров

http://www.sms-n.ru/ - сайт для которого нужны статьи

Работа не простая, статьи технического плана, без "воды"

Подробное ТЗ во вложении

Работу нужно сделать за неделю, до 20.12

11 лет назад
gunyaschevakatya
Екатерина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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