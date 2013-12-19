Написать книгу по реселлингу на 40-60 страниц.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка166 просмотров

Необходимо написать книгу 40-60 страниц на тему реселлинга. Есть несколько книг и три видеокурса – можно взять за основу, переработать и сделать свой продукт, явно не повторяющий уже существующие продукты. Книга нужна для бесплатной раздачи подписчикам. Написание книги уже начато: есть план, который можно корректировать, есть текст для нескольких пунктов и для нескольких пунктов "черновая" информация, которые можно менять по согласованию. Сделать несколько скриншотов с популярных сервисов для пояснения, вставить партнерские ссылки. Исполнитель должен разбираться в теме инфобизнеса, знать работу популярных сервисов (смартреспондер, Джасклик, платежных систем и т. д.), знать техническую сторону (продающая страница, подписная и т. д.). Срок написания, желательно, 2-3 дня. Жду предложений, указать стоимость работы.

11 лет назад
vyacheslav55
Вячеслав 
67 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

azhiharev79
Андрей 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$200
3 дня
Переработал предоставленный материал, структурировал, добавил собственные наработки и получилась хорошая книга (руководство). Выполнил работу быстро, качественно.

Заявки фрилансеров

azhiharev79
Андрей 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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