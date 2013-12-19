Написать книгу по реселлингу на 40-60 страниц.

Необходимо написать книгу 40-60 страниц на тему реселлинга. Есть несколько книг и три видеокурса – можно взять за основу, переработать и сделать свой продукт, явно не повторяющий уже существующие продукты. Книга нужна для бесплатной раздачи подписчикам. Написание книги уже начато: есть план, который можно корректировать, есть текст для нескольких пунктов и для нескольких пунктов "черновая" информация, которые можно менять по согласованию. Сделать несколько скриншотов с популярных сервисов для пояснения, вставить партнерские ссылки. Исполнитель должен разбираться в теме инфобизнеса, знать работу популярных сервисов (смартреспондер, Джасклик, платежных систем и т. д.), знать техническую сторону (продающая страница, подписная и т. д.). Срок написания, желательно, 2-3 дня. Жду предложений, указать стоимость работы.