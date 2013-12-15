Доброго времени! Необходимо написать статью для сайта (наполнение сайта не нужно, только статья), вместо имеющейся и обновить новости, так же вместо существующих. Практически с нуля. В ходе работы будем обсуждать и поймем направление с ...
Про похудение дальше
Продолжаем про диеты и похудение. Тексты по 5-10 тыс. 1$/1000. Срок - воскресенье.
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