Про похудение дальше

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок358 просмотров

Продолжаем про диеты и похудение. Тексты по 5-10 тыс. 1$/1000. Срок - воскресенье.

11 лет назад
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранные исполнители

gaikota
36 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
11 лет назад
$10
2 дня
Татьяна успешно справилась с поставленной задачей. Я получила легкочитаемый, интересный и уникальный текст. Буду и в дальнейшем предлагать сотрудничество, рекомендую.
Спасибо за приятное сотрудничество! Конкретные задания, деловой подход к общению с Исполнителем, моментальная оплата. Сразу видно, что человек очень ценит время и труд. Рекомендую Марианну как ответственного заказчика!
laguna8
Ирина 
42 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$10
4 дня
Спасибо Ирине за проделанную работу, рекомендую к сотрудничеству.
Марианна отличный работодатель - все как всегда, на высоте!!!
xomsa
35 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Очень приятно сотрудничать с Эльвирой - качество текстов на высшем уровне, очень высокая уникальность, всегда в срок. Большое спасибо за творческий подход к работе!
спасибо за сотрудничество!
Uthilka
Марина 
56 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 отзывов
11 лет назад
$3
2 дня
Работа выполнена на отлично, уникальность статей 99% всё во время. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, всем рекомендую
Уникальный заказчик - четкая постановка задания, оплата в срок, всегда на связи. Спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
RinaStone
32 года
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$20
3 дня
Очень довольна работой Катерины. Рекомендую к сотрудничеству. Понимающий и ценный автор.
Довольна сотрудничеством!
ummFellah
Хадижа 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
Статьи понравились, приятно иметь дело с человеком, который отлично разбирается в любой тематике. Благодарю за сотрудничество Хатижа. Дай Бог, не в последний раз:)
У Марианны всегда интересные проекты. Она всегда на связи. ТЗ максимально понятные и точные. Общительный, отзывчивый , приятный во всех отношениях человек, с которым работать - одно удовольствие.
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
5 дней
Отличные тексты, грамотно изложены, легко читаются, достоверная информация. Продолжаем работать.
Все, как обычно отлично: темы, ход, работы, оплата - все замечательно. С нетерпением ждем новых проектов, новых тем, Марианна супер-заказчик.
Nata_Pyzhyk
39 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$15
3 дня
КОПИРАЙТЕР с большой буквы. Читабельные и грамотные тексты строго по ТЗ. Никогда не подводит! Рекомендую
Как всегда, очень довольна сотрудничеством с Марианной!
zoop
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
3 дня
Огромное спасибо за качественную и в срок выполненную работу.
Все рад работать с с Марианной. Отличный заказчик.
Arutemu
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$5
3 дня
Отличная работа, Артем! Оперативно и в тоже время качественно!
Благодарю
Elf78
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$5
3 дня
Спасибо Геннадию за качественные тексты, которые приятно читать. От общения с человеком получаю только положительные эмоции. 10
Сотрудничество с Марианной, как всегда, прошло на высшем уровне. Надеюсь на продолжение в наступившем году.

Заявки фрилансеров

gaikota
36 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
11 лет назад
laguna8
Ирина 
42 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
xomsa
35 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
Uthilka
Марина 
56 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 отзывов
11 лет назад
RinaStone
32 года
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
ummFellah
Хадижа 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
Nata_Pyzhyk
39 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
zoop
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
Arutemu
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
Elf78
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад

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