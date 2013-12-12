Интересные тексты для сайта

$100
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  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка121 просмотр

Нужно написать ряд статей для сайта http://pochemuchki.org/

11 лет назад
ermolaev
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
11 лет назад
$100
15 дней
Работа выполнена отлично и достаточно быстро. С Екатериной, как всегда, приятно сотрудничать.
Спасибо за интересный проект и приятное сотрудничество. Приятно иметь дело с понимающим заказчиком и просто хорошим человеком.

Заявки фрилансеров

Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
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