Доброго времени! Необходимо написать статью для сайта (наполнение сайта не нужно, только статья), вместо имеющейся и обновить новости, так же вместо существующих. Практически с нуля. В ходе работы будем обсуждать и поймем направление с ...
Интересные тексты для сайта
Нужно написать ряд статей для сайта http://pochemuchki.org/
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