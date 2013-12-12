Контент-менеджер

Добрый день.

Требуется человек на должность контент-менеджера.

Необходимо вести несколько проектов по контенту и наполнению.

Задачи:

Сайт - энергетика России

1. Написание новостей на сайт объемом 700-1000 символов. Новости берутся с подобных интернет-ресурсов, ссылки на которые я дам. Нужно 8 новостей в сутки, 6 дней в неделю.

2. Написание новостей на сайт объемом 1500-3000 символов. Новости берутся оттуда же. 4 новости в сутки, 6 дней в неделю.

3. Написание и публикация 2 статей в неделю объемом 6000- 8000 символов на указанные мной темы.

Сайт - олимпийские игры

1. Необходимо писать 4 новости в день около 500–1000 символов.

2. Необходимо писать 1 статью в день, темы статей я буду давать, объем от 6000 до 8000, так же с картинками (графиками, цифрами) и тд… в зависимости от темы.

3. Необходимо писать 2 обзора в неделю. Обзор — немного сложней. Допустим тема для обзора «такси по время олимпиады в сочи», следовательно, нужно полазить по сайтам таксопарков в Сочи, посмотреть цены, как машины, графики работ и тд… все это обобщить и с фотографиями, около 8000–10000.

Естественно все тексты уникальные.

Оклад 12000-15000р. в зависимости от объемов и загрузки.

Убедительно прошу не предлагать свои цены за 1000знаков. Выше указаны объемы работ и оплата.