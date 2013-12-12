Здравствуйте, фрилансеры! Хочу нанять 2-3 человека, либо же одну команду для написания ряда статей о шинах, описании брэндов шин и так далее. Исходники искать некогда, нужно будет сделать это Вам (время затраченное ...
Контент-менеджер
Добрый день.
Требуется человек на должность контент-менеджера.
Необходимо вести несколько проектов по контенту и наполнению.
Задачи:
Сайт - энергетика России
1. Написание новостей на сайт объемом 700-1000 символов. Новости берутся с подобных интернет-ресурсов, ссылки на которые я дам. Нужно 8 новостей в сутки, 6 дней в неделю.
2. Написание новостей на сайт объемом 1500-3000 символов. Новости берутся оттуда же. 4 новости в сутки, 6 дней в неделю.
3. Написание и публикация 2 статей в неделю объемом 6000- 8000 символов на указанные мной темы.
Сайт - олимпийские игры
1. Необходимо писать 4 новости в день около 500–1000 символов.
2. Необходимо писать 1 статью в день, темы статей я буду давать, объем от 6000 до 8000, так же с картинками (графиками, цифрами) и тд… в зависимости от темы.
3. Необходимо писать 2 обзора в неделю. Обзор — немного сложней. Допустим тема для обзора «такси по время олимпиады в сочи», следовательно, нужно полазить по сайтам таксопарков в Сочи, посмотреть цены, как машины, графики работ и тд… все это обобщить и с фотографиями, около 8000–10000.
Естественно все тексты уникальные.
Оклад 12000-15000р. в зависимости от объемов и загрузки.
Убедительно прошу не предлагать свои цены за 1000знаков. Выше указаны объемы работ и оплата.
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