Рерайт/копирайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок374 просмотра

Нужен текст на 6-7 тыс. знаков. Тематика - интернет сервисы. Никакие ключи вписывать не нужно, но небольшие доп. требования есть.

Цена - 25 рублей за 1000 знаков без пробелов. Оплата через ЯД. Можно через WMR, но так мне неудобно.

Рассмотрю цену чуть больше, если вы убедите меня, что качество будет высоким.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

11 лет назад
uuul
39 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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