Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! На сайт, посвященный операционной системе Linux нужно добавлять новости. Объем небольшой, но если мы с вами хорошо сработаемся, всегда могу предложить вам и другие проекты. Требования к исполнителю: ...
Рерайт/копирайт
Нужен текст на 6-7 тыс. знаков. Тематика - интернет сервисы. Никакие ключи вписывать не нужно, но небольшие доп. требования есть.
Цена - 25 рублей за 1000 знаков без пробелов. Оплата через ЯД. Можно через WMR, но так мне неудобно.
Рассмотрю цену чуть больше, если вы убедите меня, что качество будет высоким.
Возможно дальнейшее сотрудничество.
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