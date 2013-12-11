Рерайт/копирайт

Нужен текст на 6-7 тыс. знаков. Тематика - интернет сервисы. Никакие ключи вписывать не нужно, но небольшие доп. требования есть.

Цена - 25 рублей за 1000 знаков без пробелов. Оплата через ЯД. Можно через WMR, но так мне неудобно.

Рассмотрю цену чуть больше, если вы убедите меня, что качество будет высоким.

Возможно дальнейшее сотрудничество.