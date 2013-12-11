Составить описания шаблонов

Нужно сделать описание шаблонов размещённых на сайте joomlaz.ru.

Глубокий рерайт с уникальностью не менее 90% при длине шингла 3 слова.

Объём – 500-700знаков без пробелов.

Результат нужно сложить в общий файл, каждое новое описание должно начинаться с заголовка шаблона и маркера

Указывайте, пожалуйста в проекте цену и сроки.