Нужен копирайтер

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок354 просмотра

Добрый день! Срочно нужен копирайтер для написание различных статей, по разным тематикам.

Требования написание статей для бирж миралинкса и главных страниц сайта

Оплата за 1000 символов 30-35 рублей. Для каждого задания 2000 символов писать уникальный текст

Написание статей
11 лет назад
stsikalov
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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