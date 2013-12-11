Уважаемые фрилансеры! Если вы имеете юридическое образование и пишете тексты, для вас есть постоянная работа. Нужно будет писать тексты, подбирать к ним 1-2 изображения и публиковать на сайт. Ядро сайта - Wordpress, ...
Нужен копирайтер
Добрый день! Срочно нужен копирайтер для написание различных статей, по разным тематикам.
Требования написание статей для бирж миралинкса и главных страниц сайта
Оплата за 1000 символов 30-35 рублей. Для каждого задания 2000 символов писать уникальный текст
Заявки фрилансеров
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