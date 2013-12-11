Рерайт статет "Ответы на вопросы"

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Закрыт37 заявок329 просмотров

Здравствуйте, уважаемые специалисты. Ищу исполнителя на рерайт статей.

Объем 100 тысяч знаков.

Статьи преимущественно тематики "Сколько лететь из города до города"

Пример исходника - kakskolko. ru/ skolko-letet-do-kankuna-iz-moskvy (пробелы убирайте)

Главные условия - хорошая читаемость и уникальность по адвего не ниже 95.

В заявке прошу указать стоимость за 1000 знаков.

11 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

LadyAdel
Галина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$100
6 дней

Заявки фрилансеров

LadyAdel
Галина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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