Копирайтер для биржи

Добрый день! Ищу копирайтера для написание текстов для биржи статейных так же для главных страниц сайта

Плачу 30-35 руб за 1000 символов в статье от 2000 символов.

Что бы не терять ваше и мое время сразу описываю. Оплату произвожу после того как на биржи примут статью