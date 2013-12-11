Здравствуйте! В срочном порядке ищем 1-2 исполнителей для постоянной удаленной работы над обзорами игровых автоматов. Расценки - 60 рублей за 1 тыс. символов без пробелов, объем одного обзора - 2,5 - 2,8 тыс. символов ...
Копирайтер для биржи
Добрый день! Ищу копирайтера для написание текстов для биржи статейных так же для главных страниц сайта
Плачу 30-35 руб за 1000 символов в статье от 2000 символов.
Что бы не терять ваше и мое время сразу описываю. Оплату произвожу после того как на биржи примут статью
Заявки фрилансеров
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