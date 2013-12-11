Копирайтеры для обзоров игровых автоматов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок583 просмотра

Здравствуйте!

В срочном порядке ищем 1-2 исполнителей для постоянной удаленной работы над обзорами игровых автоматов. Расценки - 60 рублей за 1 тыс. символов без пробелов, объем одного обзора - 2,5 - 2,8 тыс. символов без пробелов с уникальностью минимум 97%. Гарантированный минимальный объем заказов от нас - 300 тыс. символов в месяц.

Предпочтение отдается копирайтерам, имеющим опыт написания статей по теме онлайн-гэмблинга, и тем, кто лично знаком с игровыми автоматами и минимальной игровой лексикой. Если вы с тематикой азартных игр не знакомы в принципе - пожалуйста, не оставляйте свой отзыв.

Работы много, оплачиваем тексты раз в неделю (по пятницам), на тестовый период возможна оплата по факту. По предоплате НЕ работаем.

Жду Ваших предложений.

Написание статей
11 лет назад
T_Smirnova
Татьяна 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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