Копирайтеры для обзоров игровых автоматов

Здравствуйте!

В срочном порядке ищем 1-2 исполнителей для постоянной удаленной работы над обзорами игровых автоматов. Расценки - 60 рублей за 1 тыс. символов без пробелов, объем одного обзора - 2,5 - 2,8 тыс. символов без пробелов с уникальностью минимум 97%. Гарантированный минимальный объем заказов от нас - 300 тыс. символов в месяц.

Предпочтение отдается копирайтерам, имеющим опыт написания статей по теме онлайн-гэмблинга, и тем, кто лично знаком с игровыми автоматами и минимальной игровой лексикой. Если вы с тематикой азартных игр не знакомы в принципе - пожалуйста, не оставляйте свой отзыв.

Работы много, оплачиваем тексты раз в неделю (по пятницам), на тестовый период возможна оплата по факту. По предоплате НЕ работаем.

Жду Ваших предложений.