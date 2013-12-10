Наполнение Wordpress - копирайт и картинки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт17 заявок330 просмотров

Здравствуйте

Нужно наполнить блог.

1 пост: 300-1000 знаков продающего копирайта или рерайта с поиском источника + картинка. С постингом.

Тематика - товары народного потребления.

10- 100 постов.

Просьба указывать цену за один пост.

WordPress
11 лет назад
inpers
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Копирайтер

    Ищу способного копирайтера, умеющего создавать уникальные и качественные тексты для ежедневной публикации на сайтах промышленной и строительной тематики (новости, обзоры, статьи, интервью). Источники ищете самостоятельно. Объем материала большой. Работа постоянная. Подробности в лс. Оплата ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер на постоянной основе

    Необходимо каждый месяц писать статьи на сайт, делая перелинковку внутри статей. Тематика: веб-дизайн. Количество статей: 5-10 статей в месяц Уникальность: не ниже 90%. Темы и ключевые слова предоставляем.. ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • World of Tanks - наполнение сайта новостями

    $1000

    Ищется постоянный удалённый работник. Необходимо ежедневно наполнять один из самых популярных и посещаемых русскоязычных сайтов про World of Tanks новостями и статьями, а так же писать статьи про данную игру. Работы много. Оплата договорная ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт текстов для сайта

    $50

    Задание: Сделать рерайт текстов. Тематика - сантехника. 12 текстов по 3000 знаков Тексты должны быть по тематике разделов и по сути. Полезные и понятные всем. С вас выбрать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Личная помощница на постоянную работу

    $50

    Добрый день! Требуется личная помощница на постоянную работу. Обязанности: 1. Модерация проводимых мероприятий (пример: ежедневный тренинг, необходимо быть каждый вечер в эти дни за компом http://mineevaelena.ru/wppage/zhenshhina-na-million). 2. Подбор упражнений ...

    Написание статей
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO копирайт

    Здравствуйте. Нужен SEO-копирайтер. Вот ТЗ. Там всё написано основное https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqOg8JuhyyAmdDlWcVREbU1PeXdpZzFibENNV2M2Tmc&amp;usp=drive_web&amp;richtext=true#gid=0

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу рерайтера (стаж от 1 месяца)

    Здравствуйте Ищу рерайтера с опытом работы от 1 месяца. В задачи будет входить поиск исходника, рерайтинг, вставка ключа в текст. 40 рублей за 1000 б.п., не обсуждается цена. Требования к уникальности щадящие ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад