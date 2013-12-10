Копирайтер

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Закрыт7 заявок356 просмотров

Ищу способного копирайтера, умеющего создавать уникальные и качественные тексты для ежедневной публикации на сайтах промышленной и строительной тематики (новости, обзоры, статьи, интервью). Источники ищете самостоятельно. Объем материала большой. Работа постоянная. Подробности в лс.

Оплата 30 рублей за 1000 знаков.

11 лет назад
annakohanovich
Анна 
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров