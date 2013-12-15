Написать уникальные тексты для сайта

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Завершен15 заявок328 просмотров

Нужно написание 2 уникальных статей на тему :ремонт жк мониторов и заправка картриджей.Объем 2000-3000 знаков.

Написание статей
11 лет назад
dima_989
Дмитрий 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 часов назад
11 лет назад
$20
1 день
Тексты написаны быстро и качественно.Доволен сотрудничеством.
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 часов назад
11 лет назад
#1
Копирайтинг