Авторы -аналитические тексты различной тематики

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка328 просмотров

Требуются авторы для долговременного сотрудничества. Работа разная, на сегодня есть много аналитических текстов.

Работа требует проявления усидчивости, сбора информации.

Оплата 60 рублей за 1000 символов

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11 лет назад
rimkovadim
42 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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