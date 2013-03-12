rimkovadim

Вадим Римко rimkovadim

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Работаю быстро, но со вкусом

Нужны уникальные статьи для вашего сайта? Устали от пропадающих без конца исполнителей? Тогда Вам ко мне!

Имея возможность в краткие сроки писать большой объем текста, я предлагаю своим клиентам:

- рерайт, рерайт с ключами, наполнение сайтов;

- копирайт.

Я ответственно заявляю, что:

- пишу грамотные тексты;

- не останавливаюсь на достигнутом;

- пишу тексты с уникальностью 90 и выше;

- адекватен, ценю обоснованную критику;

- дам Вам то, что Вы просите.

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e-mail: [email protected]

Skype: rimkovadim

Отзываюсь на имя Вадим.

Отзывы заказчиков

Tahhie
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов
$50
10 баллов
11 лет назад
Тексты про бренды
Работали по контенту для модных брендов - быстро, четко по ТЗ. Тексты сразу можно постить на сайт. Сотрудничеством довольна.
Хороший заказчик
Ответный отзыв
barfer
Игорь 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Статьи для сайта, автотематика
Спасибо большое Вадим за статьи!
Заказчик правильно поставил задачу и оплатил работу очень быстро
Ответный отзыв
anna-rns
Анна 
42 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Наполнение сайта
Хороший, думающий исполнитель. Делает качественно, оперативно
Четкое задание, своевременная оплата согласно предварительной договоренности
Ответный отзыв
Alex-A
Алекс 
51 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
8 баллов
12 лет назад
Нужны статьи, рерайт
Хорошая, качественная работа. Были некоторые огрехи, но Вадим оперативно их исправил. Буду продолжать работать.
Длительное качественное сотрудничество, своевременная оплата
Ответный отзыв
viktoria777
Виктория 
41 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Рерайтинг статей
Очень понравилось работать. Быстрый и качественный рерайтинг.
Заказчик оплатил работу вовремя. Задания составлены четко, практически не требуют дополнительных уточнений. Рекомендую для авторов.
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
от $1
от 1 дня
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