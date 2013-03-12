Работаю быстро, но со вкусом
Нужны уникальные статьи для вашего сайта? Устали от пропадающих без конца исполнителей? Тогда Вам ко мне!
Имея возможность в краткие сроки писать большой объем текста, я предлагаю своим клиентам:
- рерайт, рерайт с ключами, наполнение сайтов;
- копирайт.
Я ответственно заявляю, что:
- пишу грамотные тексты;
- не останавливаюсь на достигнутом;
- пишу тексты с уникальностью 90 и выше;
- адекватен, ценю обоснованную критику;
- дам Вам то, что Вы просите.
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e-mail: [email protected]
Skype: rimkovadim
Отзываюсь на имя Вадим.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Работали по контенту для модных брендов - быстро, четко по ТЗ. Тексты сразу можно постить на сайт. Сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$50
10 баллов
12 лет назад
Спасибо большое Вадим за статьи!
Ответный отзыв
Заказчик правильно поставил задачу и оплатил работу очень быстро
$50
10 баллов
12 лет назад
Хороший, думающий исполнитель. Делает качественно, оперативно
Ответный отзыв
Четкое задание, своевременная оплата согласно предварительной договоренности
$10
8 баллов
12 лет назад
Хорошая, качественная работа. Были некоторые огрехи, но Вадим оперативно их исправил. Буду продолжать работать.
Ответный отзыв
Длительное качественное сотрудничество, своевременная оплата
$50
10 баллов
12 лет назад
Очень понравилось работать. Быстрый и качественный рерайтинг.
Ответный отзыв
Заказчик оплатил работу вовремя. Задания составлены четко, практически не требуют дополнительных уточнений. Рекомендую для авторов.
Копирайтинг
5 отзывов
от $1
от 1 дня
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