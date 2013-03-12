Работаю быстро, но со вкусом

Нужны уникальные статьи для вашего сайта? Устали от пропадающих без конца исполнителей? Тогда Вам ко мне!

Имея возможность в краткие сроки писать большой объем текста, я предлагаю своим клиентам:

- рерайт, рерайт с ключами, наполнение сайтов;

- копирайт.

Я ответственно заявляю, что:

- пишу грамотные тексты;

- не останавливаюсь на достигнутом;

- пишу тексты с уникальностью 90 и выше;

- адекватен, ценю обоснованную критику;

- дам Вам то, что Вы просите.

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e-mail: [email protected]

Skype: rimkovadim

Отзываюсь на имя Вадим.