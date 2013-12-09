Нужен качественный рерайт с немецкого на тему казино. Цены в студию
Рерайт и перенос данных на OpenCart
Добрый день.
Я предлагаю наполнить интернет-витрину на Opencart с рерайтом. Для теста можно взять одну из категорий или например 10 товаров. Оплата 100 рублей за товара – рерайт (500-700 знаков) и перенос данных на сервер. После выполнения работы можно обсудить другие условия работы. Уникальность текста 60% и больше по адвего. Главное чтобы описание было человеческое. Главное чтобы описания были "человеческие". Можно разбавить описания техническими характеристиками или применением данной модели товара.
Тема - садово-паркова техника.
Требуется:
- Создать нужные подкатегории товаров. Заполнить название категорий товаров, их картинку (как есть) и seo url (транслит полного или сокращенного названия – в одно слова).
- Сделать рерайт краткого и полного описания товаров (все вместе 500-900 знаков). Перенести краткое и полное описание товара, картинку товара (одну), технические характеристики (скопировать и вставить таблицу), (если есть) преимущества товара, (если есть) файлы (сертификаты, руководства пользователя) для скачивания.
Для переноса картинок и файлов для скачивания нужно сохранить их на диск, перенести на сервер (будет ftp доступ) и настроить на файлы ссылки, а картинку загрузить в карточку товара.
- Проверить правильность заполнения карточки товара.
Если мое предложение заинтересовало вас, то я высылаю пароль для доступ на админ.панель и ftp доступ.
Оплата QIWI или Яндекс.деньги. Предоплата 50%.
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