Рерайт "обзор автомобиля"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок230 просмотров

Привет! Требуется рерайт 1000 збп, пример в приложении. Уникальность от 95%. Оплата WMZ после сдачи работы. Долгосрочное сотрудничество по итогам. 50 руб. за 1000.

11 лет назад
Katerina177
Екатерина 
53 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

majestic_87
Артем 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель! Хорошей работы вам на данном ресурсе. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

majestic_87
Артем 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Эссе по философии

    Требуется выполнить эссе на одну из перечисленных во вложении тем. Требования там же. Срок выполнения - до 0:00 15.12.2013г. Сумма обсуждаема, оплата желательно наличными или банковским переводом.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статью про Камчатку.

    $50

    Нужна интересная статья о Камчатке, красной рыбе, крабах и гейзерах, как туда добраться. На 5000 символов. Желательно, что бы Вы умели писать на туристические темы. Уникальность 95% по Адвего и етхт ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтер, рерайтер (seo)

    Оплата - $2 за 1000 знаков без пробелов. Оплата в начале месяца на карту привата. От $200 в месяц Что делать Написание и публикация новостей, товаров и ...

    HTML
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автор продающих текстов для инфобизнеса

    Требуется специалист для написания обычных и продающих текстов на постоянной основе. Требования: - Адекватность, стабилынй онлайн. - Наличие портфолио и отзывов. - Опыт работы не менее года.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Формулы в MS Word

    Есть файл в PDF формате. Необходимо перенабрать в MS Word (желательно 2007) некоторые формулы из етого документа. А именно те которые есть на страницах: 76-78, 83, 86, 87 ,89, 97-99, 106, 117-124 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно 50 текстов по 500 символов каждый..

    Нужно 50 текстов по 500 символов каждый, ключевые слова предоставлю. Тексты будут относиться к Каждой категории сайта, ( сайт это интернет магазин Интимных товаров ) Тексты будут проверятся на уникальность (не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется копирайтер для ведения блога

    Требуется копирайтер, который смог бы писать по 2 статьи в неделю (2-3 тысячи знаков каждая статья с видео, картинками) на тему экипировки для езды на квадроцикле и снегоходе. Оплата - 90 р. ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Краткое описание товаров

    Требуется создание описания товаров (детская тематика) для интернет магазина. А именно: заголовок страницы товара, краткое описание и расширенное, а также title, keywords, description, на каждый товар (в том числе похожий) разное. Предоставим несколько (можно много) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад