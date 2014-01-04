Краткое описание товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок271 просмотр

Требуется создание описания товаров (детская тематика) для интернет магазина. А именно: заголовок страницы товара, краткое описание и расширенное, а также title, keywords, description, на каждый товар (в том числе похожий) разное. Предоставим несколько (можно много) ресурсов, где можно понять идеи описания, и сделать качественный рерайт с добавлением копирайтинга.

В дальнейшем, есть возможность сотрудничества в плане наполнения этого сайта статьями по той же теме.

11 лет назад
edub
Илья 
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

elena24
Елена 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$80
3 дня
Как и было обещано, написано качественно, спасибо!
Спасибо, Илья. С Вами приятно работать: чёткое задание, быстрая проверка и оплата.

Заявки фрилансеров

elena24
Елена 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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