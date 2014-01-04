Краткое описание товаров

Требуется создание описания товаров (детская тематика) для интернет магазина. А именно: заголовок страницы товара, краткое описание и расширенное, а также title, keywords, description, на каждый товар (в том числе похожий) разное. Предоставим несколько (можно много) ресурсов, где можно понять идеи описания, и сделать качественный рерайт с добавлением копирайтинга.

В дальнейшем, есть возможность сотрудничества в плане наполнения этого сайта статьями по той же теме.