Автор текстов. Заказ: микрозаймы

Нужно два человека для постоянного написания статей на тему микрозаймов. Работа будет с ключевыми словами, каждая статья будет содержать 1 ключ. Работаем по графику 5/2, но при желании сможете работать и в выходные (меня не будет). Оплата 40 рублей за 1000, примерно 100 рублей за статью. Можно будет писать до 5 статей в день, пока более не нужно.

Расскажите о своем опыте, покажите примеры.