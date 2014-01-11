Ищу журналистов для наполнения РЕГИОНАЛЬНЫХ порталов, особо актуальные регионы: 1 ВОЛГОГРАД 2 РЯЗАНЬ 3 ТОМСК 4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5 ХАНТЫ-МАНСИЙСК 6 КАЛИНИНГРАД 7 КРАСНОЯРСК 8 ПСКОВ ...
Тексты на разную тему
Есть ряд текстов, которые надо привести в порядок. Объемы большие. 50/1000. ТЗ исполнителям.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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