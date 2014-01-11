Тексты на разную тему

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка273 просмотра

Есть ряд текстов, которые надо привести в порядок. Объемы большие. 50/1000. ТЗ исполнителям.

11 лет назад
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранные исполнители

missokana
Оксана 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$10
3 дня
Отлично сработались и продолжаем сотрудничать! Рекомендую ! Исполнитель, на которого можно рассчитывать даже в самых сложных ситуациях.
Как всегда все на высшем уровне: четкое ТЗ, быстрая проверка и мгновенная оплата. Спасибо за интересное сотрудничество!
RinaStone
32 года
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$50
7 дней
Работать с Катериной одно удовольствие, понимает с полуслова, чувствуется опыт и профессионализм. 10+
Довольна сотрудничеством!
Nata_Pyzhyk
39 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$5
2 дня
В короткие сроки и с отличным качеством. Буду обращаться еще обязательно. Спасибо Наталье за постоянно хорошие тексты.
Этому заказчику можно полностью доверять! Была четко поставлена задача и оперативно оплачен результат. Приятно сотрудничать! Всем рекомендую!!
kushnirE
39 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$1
2 дня
Качественные тексты, соответствующие ТЗ и сданные с опережением графика. Сотрудничеством очень довольна.
Очень приятно было поработать - четкое ТЗ и своевременная оплата.
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
5 дней
Отличный исполнитель. Предоставил тексты даже раньше срока. Уникальность текстов 100%. Всем рекомендую и сама буду обязательно обращаться еще.
Все, как обычно прошло на 100% замечательно. Марианна очень внимательный заказчик, с четкой постановкой всех задач. Оплата строго в срок. Спасибо большое, мы, как обычно, в ожидании новых проектов и новых этапов сотрудничества.

Заявки фрилансеров

missokana
Оксана 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
RinaStone
32 года
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
Nata_Pyzhyk
39 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
kushnirE
39 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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