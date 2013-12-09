Переименование массива файлов.

Есть большой массив фотографий для каталога.

Название файлов фотографий имеют вид:

77-09471_S386_MODENA-EOS_Зерк-шкафчик-95бел.jpg

77-094351_A321_GLEN71_Раковина столешница 71.jpg

77-0947101_S386_MODENA EOS_Зерк шкафчик 95.jpg

77-094254_A581_TOY71_Раковина столешница 71.jpg

И т.д.

первый цифровой код до знака нижний слэш"_" - артикул поставщика, по которому будет делаться "импорт" фоток в базу данных и зацепка их к товару.

Соответственно нужно переименовать все файлы до вида

77-09471.jpg

77-094351.jpg

77-0947101.jpg

77-094254.jpg

Как вы это сделаете - скриптом автоматом через переменные выражения или вручную, не знаю - делайте предложения.

Всего порядка 2500 фотографий!