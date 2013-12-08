Написание ТЗ, шаблона сайта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка115 просмотров

Нужен человек который сможет прописать ТЗ сайту, шаблон - для передачи дизайнеру. И для работы с веб студией нужен проект менеджер. Задачи которого: Составить ТЗ и вести проект через дизайнеров и программистов, под ключ.

Оплата за ТЗ 50$

11 лет назад
denistolstov5
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рерайтер для сайта Автосервиса

    Здравствуйте, требуется рерайтер для автосервиса, новый сайт... будет большой обьем работы... оплата сразу, нужен хороший рерайтер, чтобы писал много, с интересом, и без ошибок... оставляйте Ваши скайпы... и пишите цену.

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт

    Здравствуйте. Нужен копирайт на тематику загрузок на мобильные телефоны, планшеты (в основном описание игр, приложений, разделов). Оплата 1$ /1000 знаков. Писать в приватные сообщения. Прикрепил первую часть задания.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт 12 к символов

    Необходим рерайт 4 текстов, общее кол-во символов 12000, тематика похоронное агентство. Срок до 20 часов по мск сегодня. Уникальность 98-100 % по адвего. Стоимость 3$ за 1к символов, оплата WMR, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Помочь сочинить обращение.

    Здраствуйте дорогие Фрилансеры. Помогите составить душераздирательное, НЕотказное патриотическое обращение. Письмо предназнаено что бы обращаться во все образовательные истанции, что бы помогли с рекламой и раскрутке шоу. Предоставляю рыбу (Предложение заготовки, которые ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен рекламный текст

    Добрый день Нужен рекламный текст для компании Из сухого перечисления преимуществ нужно сделать красивый и лаконичный текст

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен копирайтер (письма в рассылку)

    Доброго времени суток, копирайтеры! Для проекта необходима серия писем в Email-рассылку. Тема - косметология. Исполнитель должен хорошо разбираться в указанной теме и знать схему написания писем для рассылки. Тексты ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад