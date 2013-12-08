Нужны люди, которые разбираются в тематике "строительство и ремонт". Нужно писать интересные и полезные тексты для людей. Ключи в ТЗ будут, но они – вторичны. К каждой статье потребуются ...
Написание ТЗ, шаблона сайта.
Нужен человек который сможет прописать ТЗ сайту, шаблон - для передачи дизайнеру. И для работы с веб студией нужен проект менеджер. Задачи которого: Составить ТЗ и вести проект через дизайнеров и программистов, под ключ.
Оплата за ТЗ 50$
Заявки фрилансеров
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