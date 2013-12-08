Нужно довольно много людей. Темы разные. Свободный график. Я выдаю основные тематики, Вы пишите на неограниченные темы. Есть инструкция, все поясню. Для новичков хорошо подойдет. Оплата невысокая. Статей нужно много, оплата гарантированная. Сроков нет, присылаете ...
Копирайт
Здравствуйте. Нужен копирайт на тематику загрузок на мобильные телефоны, планшеты (в основном описание игр, приложений, разделов). Оплата 1$ /1000 знаков. Писать в приватные сообщения.
Прикрепил первую часть задания.
Заявки фрилансеров
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